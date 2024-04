Ford ha brevettato una console con tavolino pieghevole in stile aerei di linea

Ford, a quanto pare, sembra darci dentro con i brevetti (almeno di quei brevetti che emergono all'opinione pubblica). Dopo aver registrato un sistema per rendere i motori a combustione compatibili con i nuovi standard di emissioni di C02, ecco che spunta un cruscotto "con tavolino pieghevole".

Questa idea, depositata presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti nel settembre 2022 ed è stata resa pubblica solo ora. Questo sistema, ispirato a quello utilizzato sugli aerei, punta a rivoluzionare il concetto di "console centrale" nelle automobili. Il sistema proposto da Ford prevede l'utilizzo di cerniere che consentono al coperchio della console di scorrere in avanti su binari e sollevarsi, trasformando così lo spazio tra i sedili anteriori in un pratico tavolo. Questa soluzione innovativa non è nuova per Ford, che ha già implementato idee simili, come la leva del cambio pieghevole nel pick up F-150.

Sebbene non sia ancora certo se questa idea vedrà effettivamente la luce, è innegabile che rappresenti un concetto di "uso intelligente degli spazi interni" dell'auto. Ford ha depositato diversi brevetti riguardanti interni modulari che seguono un concetto simile, tuttavia, il deposito di un brevetto non implica necessariamente la messa in produzione di tale idea, quindi per il momento rimane tutto dentro un'aura meramente speculativa (ma possibile).

La motivazione di Ford sembra essere legata ad un'indagine di mercato interna che ha evidenziato (quantomeno per il mercato americano) un aumento del telelavoro e una crescente popolarità dei camper, particolarmente evidenziata durante il periodo di pandemia del Covid-19. Inoltre, l'arrivo delle auto elettriche ha portato a una riconfigurazione significativa delle cabine, che offrono più spazio interno e propongono un'idea di abitacolo minimalista.

Arrivando in Europa, Ford starebbe valutando la possibilità di produrre un nuovo SUV ibrido presso il suo impianto di Valencia, in Spagna. Sebbene i dettagli siano ancora limitati, il modello potrebbe essere destinato principalmente ai mercati europei che stanno sempre più nutrendo un interesse per le soluzioni ibride. Alcuni rumor però, suggeriscono che si tratti delle versione sportiva del Ford Bronco, il quale non è attualmente commercializzato nel vecchio continente.

