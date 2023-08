Ford brevetta la ricarica wireless: l'EV si alimenta in viaggio

Un brevetto recentemente concesso a Ford dagli Stati Uniti descrive un'idea interessante: l'uso di bobine nel manto stradale per ricaricare veicoli elettrici in modalità wireless. Il brevetto propone l'uso di radar penetrante nel terreno per rilevare le bobine e guidare il veicolo sopra di esse, ottimizzando così la potenza di ricarica.

Sebbene innovativa, questa idea solleva questioni sulle sfide tecniche e pratiche legate all'implementazione su larga scala e all'interazione con l'infrastruttura stradale esistente: i costi potenziali dell'installazione dell'infrastruttura e la limitata potenza delle attuali soluzioni di ricarica dinamica. Molti sistemi sperimentali offrono tra 11 e 20 kW di potenza, ma sono ancora in fase di sviluppo. Alcuni test di successo sono stati condotti su strade di prova in Svezia e in Italia, dimostrando la fattibilità della tecnologia.

Per Ford, attualmente, le auto elettriche sono un bagno di sangue, con circa 29.000 euro persi per ogni EV venduto. La proposta di ricarica wireless incorporata nel manto stradale però è interessante poiché potrebbe ridurre la dimensione delle batterie dei veicoli elettrici, rendendoli più leggeri ed efficienti grazie alla possibilità di ricarica in movimento. Ford ha mostrato un interesse continuo per le innovazioni EV, ottenendo brevetti per diverse soluzioni, tra cui rimorchi di ricarica portatile e pacchi batteria di backup montati sul tetto. Tuttavia, la sfida principale sarà superare le limitazioni tecniche e i costi associati per rendere questa tecnologia una realtà pratica ed efficiente su larga scala.

Il brevetto parla di un'innovazione volta a ottimizzare il collegamento induttivo tra le bobine di ricezione sul veicolo e quelle di trasmissione nella carreggiata per massimizzare la velocità di ricarica durante la guida ad alta velocità. L'utilizzo del radar a penetrazione nel terreno, come il radar a banda ultralarga (UWB), permetterebbe di individuare e mappare le bobine di ricarica integrate nella carreggiata, tracciando un percorso ottimale di ricarica per il veicolo. Il raggio di rilevamento del radar si estenderebbe oltre la bobina di ricarica attualmente sotto il veicolo, coprendo anche le prossime bobine lungo la direzione di guida.

Ford sta anche attualmente lavorando per ridurre il più possibile il gap con Tesla, il Ceo di Ford ha recentemente attribuito il loro ritardo sui concorrenti agli aggiornamenti OTA.