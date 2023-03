Ford brevetta una modalità burnout sulle sue auto elettriche

Per molti appassionati delle quattro ruote il passaggio alle auto elettriche sarà un vero e proprio trauma, Ford però sta cercando di rendere il salto più morbido "emulando" alcune caratteristiche classiche: ad esempio sulle elettriche dell'ovale blu si potranno fare i burnout.

Questo è ciò che traspare dall'ultimo brevetto registrato dalla grande compagnia americana: secondo CarBuzz, Ford avrebbe depositato il brevetto di una modalità burnout da inserire sulle auto elettriche.

L'USPTO, l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, avrebbe registrato la domanda lo scorso 2 marzo. Con questa idea Ford vuole riproporre l'esperienza già possibile sulla Mustang a trazione posteriore anche sulle elettriche del marchio, del resto sappiamo che l'ovale blu ha un futuro tutto a batteria (entro il 2030 tutti i veicoli Ford saranno elettrici).

Sulle auto elettriche inoltre potrebbe esserci una sorta di Modalità Burnout "in sequenza", con le vetture in grado di azionare sia le ruote anteriori che posteriori in configurazioni All Wheel Drive. Per sviluppare i disegni, Ford ha utilizzato la sua Mustang Mach-E elettrica, non è detto però che la funzione arrivi sul crossover, magari l'azienda ne ha solo sfruttato il design per non anticipare nulla su vetture a zero emissioni ancora in sviluppo, non vediamo dunque l'ora di saperne di più. Per ora non c'è una finestra di rilascio per l'opzione, non si conoscono neppure le vetture che potranno beneficiarne, restiamo con le antenne tese...