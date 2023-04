Ford BlueCruise arriva in Europa: un abbonamento per sfidare Tesla Autopilot

Quando si parla di assistenza alla guida si tende a considerare erroneamente, per fama, Autopilot di Tesla come il più avanzato sistema in circolazione. In realtà esistono prodotti anche migliori come il Ford BlueCruise che ora debutta finalmente in Europa al suo massimo potenziale.

Che Tesla abbia ancora da lavorare con i sistemi di assistenza alla guida, soprattutto in Europa, non lo diciamo noi ovviamente ma Consumer Reports (i migliori sistemi di assistenza alla guida secondo CR), secondo cui proprio la Guida Autonoma di Ford sia al momento la più performante e affidabile negli US, superiore anche ai sistemi BMW e Mercedes-Benz. Abbiamo potuto saggiare le potenzialità del sistema dell'ovale blu a bordo della Ford Mustang Mach-E GT con cui abbiamo percorso 4.500 km, tuttavia in Europa il BlueCruise non è ancora stato rilasciato al suo massimo potenziale.

Il debutto vero e proprio arriverà nel Regno Unito, con il Ministero dei Trasporti del Paese che ha dato l'ok all'utilizzo di BlueCruise su strade selezionate. Perché il sistema ha bisogno di permessi speciali per funzionare? Perché si tratta di un Livello 2 "potenziato", con l'utente che può viaggiare "senza tenere le mani sul volante ma con gli occhi sulla strada". Non siamo ancora al Livello 3 venduto da Mercedes-Benz, che sempre su strade selezionate ci permette di distrarci alla guida, ma - come detto - a un Livello 2 "Plus".

Il sistema di Ford monitora la segnaletica stradale, i limiti di velocità e le condizioni del traffico in tempo reale per controllare lo sterzo, l'acceleratore e il freno, assieme al posizionamento al centro della corsia. Le telecamere interne a infrarossi presenti a bordo controllano anche l'attenzione del conducente, al fine di verificare che abbia sempre consapevolezza della strada.

I clienti del Regno Unito che già possiedono una Ford Mustang Mach-E possono attivare BlueCruise sottoscrivendo un abbonamento: i primi 90 giorni sono inclusi con l'acquisto del veicolo, successivamente si passa a 17,99 sterline al mese. Ovviamente il sistema Ford ha tutte le potenzialità per arrivare anche in altri Paesi europei, dipenderà solo dalle normative.