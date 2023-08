Ford e le auto elettriche: 'Troppa ansia da ricarica, automobilisti sono ignoranti'

Il CEO di Ford, Jim Farley, ha deciso di intraprendere un viaggio di circa 1.700 km a bordo del pick-up elettrico F-150 Lightning. Obiettivo, comprendere al meglio l'esperienza di guidare un EV per svariati chilometri.

"Ho imparato molto - ha raccontato lo stesso Farley dopo il viaggio – e non credo che userò mai più la frase 'ansia da autonomia' perché ciò che ho visto era in realtà 'ansia da ricarica'".

Secondo il numero uno di Ford, azienda che sta perdendo miliardi di dollari con l'elettrico, la maggior parte degli automobilisti è ancora molto ignorante in materia di ricarica, e lo dice esplicitamente: "Mentre è in corso il passaggio dall'evangelizzazione al mainstream dei veicoli elettrici, dobbiamo fare i conti con dei clienti molto ignoranti: abbiamo un enorme problema umano da risolvere”.

Quindi Farley aggiunge sconsolato: “Possiamo costruire tutti i veicoli che vogliamo, possiamo renderli redditizi ma, alla fine, la gente non sa come gestire l'esperienza di ricarica, le prestazioni del veicolo, l'autonomia reale a basse temperature, il traino...". Insomma, gli EV restano ancora un oggetto misterioso per i più, e senza dubbio le fake news e le politiche inadeguate non stanno giovando alle auto elettriche.

Jim Farley, dopo la sua esperienza con l'F-150 Lightning ha parlato anche della decisione di Ford di adottare la 'presa Tesla' di modo da poter sfruttare la rete dei Supercharger, la più capillare al mondo nonché quella considerata migliore all'unanimità, almeno per il momento.

"Sono felice di aver concluso l'accordo con Tesla. Tutti i dipendenti Ford hanno effettuato il retrofit, hanno un adattatore e un'app sul proprio telefono che consentirà loro di connettersi a una rete Supercharger”, ha concluso.



Nel corso degli ultimi mesi numerose aziende hanno annunciato l'accordo con l'azienda di Elon Musk, e fra queste spicca senza dubbio Nissan, che utilizzerà l'adattatore NACS dal 2025, così come Rivian, Mercedes, Volvo e molti altri ancora.