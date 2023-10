Ford, con le auto elettriche persi 36mila euro per ogni EV prodotto nel terzo trimestre

Continua a passarsela decisamente male il ramo auto elettriche di Ford e le ultime notizie riportate da The Verge sono tutt'altro che positive. L'azienda dell'ovale ha deciso di posticipare un importante investimento dedicato agli EV, alla luce della domanda ancora incerta.

Dopo la notizia secondo cui Ford perde 29mila euro per ogni auto elettrica venduta, giunge la nuova stando alla quale la nota azienda americana ha rinviato un investimento da 12 miliardi di dollari destinato alla costruzione di fabbriche per veicoli elettrici, compresa una per le batterie nel Kentucky.

I clienti sembrerebbero essere riluttanti a pagare di più per i veicoli elettrici Ford, di conseguenza le vendite non stanno ancora registrando i numeri sperati. E così che negli ultimi tre mesi Ford ha perso 1,3 miliardi di dollari in utili rettificati, e alla fine dell'anno le perdite dovrebbero essere di 4 miliardi.

Ford ha sempre spiegato che saranno i clienti a decidere il mercato, di conseguenza, con le vendite a rilento, l'azienda sta seguendo il trend, optando così per un rallentamento degli investimenti già pianificati.

Alla luce di tale situazione economica decisamente negativa per il ramo auto elettriche di Ford, le azioni della storica azienda di automobili americane hanno perso l'11 percento, confermando le preoccupazioni in vista di un futuro prossimo che appare incerto come non mai.

Va comunque precisato che Ford non è l'unica azienda che sta arrancando nell'elettrico, soprattutto nel terzo trimestre, e in generale la tendenza è stata quella di buone vendite, ma non all'altezza delle attese, e con margini che le varie case ritengono ancora bassi.

Se si esclude Tesla, che ha mostrato comunque segnali di crisi con i risultati del terzo trimestre, tutte le altre Big stanno trovando difficoltà, a cominciare da Volkswagen, che nonostante un +45% negli EV non è soddisfatta della domanda, così come Mercedes, che parla di un mercato inferiore al previsto, senza dimenticarsi di Volvo, i cui margini sono inferiori a quanto calcolato.

General Motors, invece ha posticipato come Ford degli investimenti, mentre Rivian perde migliaia di dollari per ogni auto elettrica prodotta. Le auto elettriche si stanno vendendo e stanno crescendo ma evidentemente non stanno ancora ripagando gli enormi sforzi economici delle case automobilistiche, e non è ben chiaro quando il tutto diverrà profittevole.