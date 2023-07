Ford, le auto elettriche sono un bagno di sangue: perde 29mila euro per ogni EV venduto

Continuano ad essere estremamente pesanti le perdite in casa Ford per quanto riguarda il comparto delle auto elettriche. Lo scorso marzo vi abbiamo raccontato di come Ford avesse già perso 6 miliardi di dollari, e la situazione non sembra essere migliorata più di tanto.

La casa dell'Ovale Blu ha previsto perdite per 3 miliardi di dollari per il 2023, divenute poi 4.5 miliardi (stima) in quanto ha registrato 1.8 miliardi di dollari di perdite solo nel secondo trimestre, circa 32mila dollari per ogni auto elettrica venduta, pari a 29mila euro al cambio.

Ford ha provato a imitare Tesla abbassando i prezzi, ma ha perso 3.6 miliardi di dollari in un solo giorno, di conseguenza è chiaro come la situazione per gli americani sia tutt'altro che rosea. A complicare ulteriormente il tutto il fatto che Ford avesse previsto di produrre 600mila auto elettriche entro il 2023, posticipando poi la deadline al 2024, mentre l'obiettivo di 2 milioni di veicoli entro il 2026 per ora è stato rimandato a data da destinarsi.

In ogni caso l'amministratore delegato di Ford, Jim Farley, continua a dirsi ottimista, spiegando: "Il ritmo a breve termine dell'adozione dei veicoli elettrici sarà un po' più lento del previsto, il che andrà a vantaggio di chi si è mosso per primi come Ford".

L'affermazione non è affatto scorretta ma i numeri sono eloquenti, e se poi in un futuro non troppo lontano gli americani riusciranno ad avere effettivamente un vantaggio nessuno può dirlo con certezza anche perchè, ricordiamo, oggi come oggi la leader mondiale delle elettriche è Tesla e per il momento appare ora come ora inarrivabile.

Secondo gli addetti ai lavori Ford dovrebbe produrre 100mila EV a trimestre per raggiungere la redditività mentre nel secondo trimestre si è fermata a quota 34mila, di conseguenza l'obiettivo è ancora lontano. Nell'attesa Ford continuerà a sfruttare le vendite degli ibridi e dei termici, in attesa poi che le elettriche diventino realmente profittevoli.