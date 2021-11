Ford Australia anticipa il nuovo Ranger 2022: ecco il pick-up con SYNC 4

Fra poche ore vedremo dal vivo il nuovo Ford Ranger 2022, anzi potremo addirittura guidarlo in anteprima con una Experience off-road. Nel frattempo però possiamo mostrarvi un video ufficiale di Ford Australia che lancia il suo nuovo pick-up estremo.

Si tratta di un prodotto molto particolare, che ufficialmente non sarà svelato prima di stanotte negli USA, Ford Australia (grazie al fuso orario favorevole) ha però già pubblicato un filmato in cui vengono spiegate le principali caratteristiche del pick-up - che sarà regolarmente venduto anche in Italia.

Ma andiamo a vedere subito le novità: Ford ha aggiunto uno scalino posteriore per salire facilmente sul cassone, troviamo poi un pad per ricaricare in modo wireless il nostro telefono e soprattutto un rinnovato sistema infotainement con schermi da 10,1" e 12" con SYNC 4, il nuovo software che Ford pian piano sta installando sulle sue vetture di nuova generazione (per saperne di più: tutto sul nuovo sistema Ford SYNC 4). Lo troviamo già su Ford Mustang Mach-E, sul nuovo e-Transit 2022 appena presentato e sulla prossima Ford Focus 2022.

SYNC 4 significa anche aggiornamenti over-the-air, connessione 4G e una fluidità estrema. Al pari del nuovo e-Transit, il Ranger 2022 offre poi una presa elettrica posteriore alla quale connettere piccoli utensili o caricatori per le batterie. Non sveliamo altro e attendiamo di poter vedere dal vivo questo nuovo pick-up Made in USA.