Sulle Ford arrivano i videogiochi come sulle Tesla di Elon Musk

Tesla ha rappresentato un “unicum” nel panorama automotive anche per via di alcune chicche offerte agli utenti, pensiamo al boombox, ai clacson personalizzati, ai videogiochi da giocare tramite sterzo o gamepad. Ebbene anche Ford adesso punta a offrire videogiochi sulla sua Ford Mustang Mach-E e non solo.

Più volte il CEO Jim Farley ha dichiarato pubblicamente di aver imparato molto da Tesla in campo elettrico (e sappiamo anche che Ford sta studiando anche la Lucid Air), e l’aggiunta dei videogiochi sullo schermo principale dell’auto è probabilmente stata ispirata dall’azienda di Elon Musk. A confermare la notizia è stato in qualche modo Darren Palmer su LinkedIn: il Vice President Global del reparto EV ha scritto che sullo schermo del nuovo F-150 Lightning “ci sono alcuni piccoli giochi davvero carini” che i suoi figli stanno già provando.

Per giocare, Ford lascia usare anche la manopola del volume che si trova nella parte bassa dello schermo, una soluzione che può sembrare già antiquata in un mondo pieno di touch screen (come antiquato sembra il giochino di corse a schermo...), è comunque una buona notizia vedere produttori tentare di colmare il gap fra loro e la tecnologia di Tesla, anche se le vetture di Elon Musk sono ormai potenti quanto la PS5 di Sony e potrebbero far girare titoli AAA, non solo piccoli “cute games” - tanto che Musk vorrebbe Steam sulle Tesla. Per saperne di più sugli interni del nuovo F-150 trovate un interessante video qui in basso.