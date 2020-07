Ford Approved, arriva l'usato che sembra appena uscito dalla fabbrica

Acquistare una nuova auto non è semplice per molti italiani, che infatti cercano di rivolgersi al mercato dell'usato per risparmiare nonostante gli incentivi statali. Le vetture usate però richiedono parecchie accortezze, l'ovale blu ha così lanciato il programma Ford Approved, per rivendere un "usato che sembra uscito dalla fabbrica".

Questo il claim ideato dall'azienda americana, che assegna il bollino Ford Approved solo su auto che rispettano determinati parametri: devono avere meno di 5 anni di vita e devono aver percorso meno di 120.000 km - oltre a essere omologate Euro 6. Inoltre l'azienda garantisce le sue unità Ford Approved per 36 mesi con un anno di assistenza stradale 24 ore su 24.

Tutte le vetture che finiscono nel programma subiscono un controllo accurato da parte dei tecnici specializzati Ford in 75 aree di intervento differenti, che verificano che ogni componente del veicolo funzioni a dovere - e che l'estetica non abbia difetti. Ogni auto viene collegata ai sistemi diagnostici Ford, i quali possono ripercorrere la sua storia, controllare i dati originai e aggiornare eventualmente il software alle ultime versioni disponibili.

Alle vetture Ford Approved si può applicare anche la soluzione di acquisto Idea Ford, che permette di pagare un costo mensile contenuto, con la possibilità di cambiare auto, tenere l'attuale o restituirla completamente alla fine del periodo di finanziamento. Sul sito dedicato Ford Approved trovate anche alcuni esempi, come EcoSport Plus 1.5 TDCi 95CV proposto a 125 euro al mese per 36 mesi, con quota finale VFG di 6.229 euro, 3 anni di garanzia e manutenzione inclusa.