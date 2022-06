Ford ha qualche annuncio in programma oggi: in arrivo nuova Mustang?

Ford oggi potrebbe avere qualche annuncio speciale in serbo per il suo pubblico. Negli ultimi giorni, infatti, sugli account social del produttore statunitense sono stati pubblicati teaser criptici ripetuti che puntano nella direzione di una nuova automobile in arrivo.

Su Instagram e Facebook è apparso un video in cui si vede la data del 1° giugno 2022 su una presunta trama di fibra di carbonio, indicando a un veicolo ad alte prestazioni. Su Twitter, allo stesso tempo, l’ovale blu ha pubblicato la stessa identica data assieme al tweet che vedete in calce alla notizia, dove si vedono in ordine le emoji di un cerchio, un pedone, un quadrato, una buca, una vanga, un paio di occhiali da sole e una X. Infine, la terza informazione chiave riguarda il cambio del logo del cavallo al galoppo caratteristico delle Mustang.

Ciò che si può dedurre allo stato attuale è che si stia avvicinando il debutto della nuova Ford Mustang; tuttavia, dobbiamo ricordarci che il lancio della Mustang 2024 di prossima generazione che non dovrebbe aver luogo fino ad aprile 2023. La seconda possibilità è che si tratti della Mustang Mach-e completamente elettrica o, altrimenti, una ulteriore variante ad alte prestazioni.

Considerata l’enigmaticità dei post pubblicati da Ford, ora come ora è meglio limitarci ad attendere l’effettiva presentazione dato che avverrà proprio oggi. Come da prassi, vi terremo aggiornati.

In tutto ciò, sapevate che la Ford Mustang è l’auto sportiva più venduta nel 2021?