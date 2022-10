Ford annuncia la fine dei modelli Galaxy e S-Max a partire dalla prossima primavera

Proprio ieri abbiamo parlato dell’addio quasi certo alla Ford Fiesta entro la metà del 2023, e oggi la casa dell’ovale blu annuncia con orgoglio una rivoluzione all’interno della propria gamma di modelli per avviarsi ad una forte elettrificazione, e a farne le spese ci saranno anche Galaxy ed S-Max, che spariranno dalla primavera 2023.

Rispondendo alle voci riguardanti l’addio alla Fiesta, Ford aveva risposto affermando: ”Stiamo accelerando i nostri sforzi per puntare sull'elettrificazione e quindi rivedere il nostro portafoglio di veicoli in linea con la nostra strategia aziendale. Non commentiamo speculazioni e condivideremo maggiori informazioni nei prossimi mesi”, e oggi ha aggiunto che si tratterà della più grande trasformazione mai avvenuta nella storia del brand, con un cambio di filosofia e un riposizionamento del marchio verso un segmento più “avventuroso”.

Dunque oltre al probabile addio alla Fiesta, la pensione arriverà anche per S-Max e Galaxy che, per assurdo, al momento risultavano i veicoli più orientati al viaggio e all’avventura tra quelli presenti nella gamma europea. Poi il 2025 decreterà la fine della Ford Focus, e dunque vedremo scomparire alcuni dei modelli più celebri dell’ovale blu. La Mondeo è già stata ritirata nel corso dell’anno corrente, mentre Kuga e Puma dovrebbero rimanere anche per il futuro del marchio.