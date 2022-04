Ford negli anni '50 cercò di creare una Thunderbird con motore Boeing, lo sapevate?

Quando si parla di innovazione, lo sguardo va posto sia al presente per comprendere il futuro, sia al passato per capire come siamo giunti alle automobili di oggi. Se Ford, quindi, oggi pensa a un volante senza tasti con schermo fisso, nel passato rifletteva in merito al lancio di una Ford Thunderbird con motore a turbina Boeing.

L’esperimento in questione risale agli anni Cinquanta e vedeva, stando ai documenti pubblicati su Twitter dall’archivista Ted Ryan, l’utilizzo di un Boeing 8c da 175 cavalli e scarico dietro la ruota anteriore, esattamente come la vettura che trovate in copertina e in calce alla notizia nel post originale. Per giunta, il prototipo che trovate nell’immagine in bianco e nero è un pezzo unico realizzato nel 1955 spendendo 188.000 Dollari di allora, ovverosia quasi 2 milioni di Dollari di oggi.

Risulta ben chiaro il motivo per cui Ford non abbia deciso allora di intraprendere un percorso diverso dalla tradizione in maniera simile alla Chrysler Turbine, di cui furono costruiti 55 esemplari per la vendita: il costo di produzione era decisamente troppo elevato. A ciò si aggiunge, dunque, la “indesiderabilità dello scarico anteriore” combinata a inconvenienti di progettazione – molto probabilmente suono e temperatura – e un ritardo notevole tra avviamento e accelerazione.

I vantaggi del motore a turbina quali erano? Stando alle prove condotte dalla casa statunitense, una buona accelerazione a media velocità, un funzionamento regolare e un rapporto peso/potenza favorevole, oltre a una manutenzione ordinaria più semplice.

Restando in casa Ford, la società sta pensando a un nuovo crossover elettrico per sfidare la Volkswagen ID.4.