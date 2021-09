Ford aggiorna la sua Mustang Mach-E: la MY2022 ha più autonomia

La nuova Ford Mustang Mach-E è arrivata davvero da pochissimo nel nostro Paese, anzi è ancora difficile trovarne una, i tempi di attesa sono ancora lunghi viste le scorte limitate a livello mondiale. Tutta questa attesa però potrebbe aver giocato a favore degli utenti: l'EV è stata appena aggiornata con più autonomia.

Non sappiamo con certezza se si è trattato solo di un intervento software o di un piccolo refresh hardware, in ogni caso la capacità utilizzabile della batteria è appena aumentata per le Ford Mustang Mach-E 2022. Se nella variante Standard Range MY2021 avevamo 68 kWh di energia utilizzabile, la stessa variante MY2022 ha ora 70 kWh; stesso bump lo abbiamo avuto sulla Extended Range, che dagli 88 kWh della MY2021 è passata ai 91 kWh della MY2022.

Ovviamente non si tratta di una rivoluzione epocale, l'autonomia generale delle due vetture però è aumentata e possiamo ritenerci più che soddisfatti. In termini pratici, l'upgrade dovrebbe essere di 16 km (10 miglia), quanto basta alla Extended Range di raggiungere i 483 km con una sola carica (oltre 300 miglia).

La nuova Ford Mustang Mach-E 2022 ha ricevuto anche un piccolo upgrade per quanto riguarda i colori carrozzeria e i pacchetti interni all'abitacolo. Prodotta negli stabilimenti Ford messicani, la nuova Ford Mustang Mach-E 2022 dovrebbe arrivare nei dealer americani entro la fine dell'anno, da noi all'inizio del 2022. E sempre nel 2022 dovrebbe esser consegnata la potente Ford Mustang Mach-E GT appena svelata in Italia. Vi ricordiamo inoltre che abbiamo già testato il SUV elettrico di Ford su circuito: qui la nostra prova in pista della Ford Mustang Mach-E.