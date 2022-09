Ford aggiorna BlueCruise per superare Autopilot: tre funzioni chiave con la versione 1.2

Lo scorso mese di maggio abbiamo provato Autopilot al massimo potenziale su Tesla Model 3. In realtà basta il livello Avanzato per avere il cambio di corsia automatico in autostrada, funzione arriverà anche sulle ultime Ford.

L'ovale blu ha annunciato che la prossima generazione del software BlueCruise 1.2, che verrà rilasciata il prossimo autunno su Mach-E e F-150 Lightning, porterà agli utenti tre nuove feature, compreso il cambio di corsia automatico. BlueCruise è il software di assistenza alla guida che Ford ha lanciato dal mese di aprile 2021 a bordo della Ford Mustang Mach-E.



BlueCruise è ovviamente un concorrente diretto di Autopilot, del resto è un sistema di Guida Autonoma di Livello 2, ha però un vantaggio: permette una guida a "mani libere", non avete dunque lo stress di mantenere una pressione costante sullo sterzo (abbiamo percorso 4.500 km con la Ford Mustang Mach-E GT questa estate e possiamo assicurarvi che il sistema funziona magnificamente), a meno che non appaia qualche alert sul quadro strumenti.



Dunque ora BlueCruise sta per aggiornarsi alla versione 1.2 con tre novità essenziali: il Lane Change Assist, con la vettura che cambierà corsia da sola in tutta sicurezza una volta che il conducente avrà innestato la freccia e dato così l'ok alla manovra, il Predictive Speed Assist, con BlueCruise che automaticamente e pacatamente regolerà la velocità in prossimità di una curva impegnativa, l'In-lane repositioning, che vicino a veicoli di grandi dimensioni nella corsia accanto sposterà leggermente la vettura pur lasciandola nella sua corsia di marcia.



Tre funzioni davvero interessanti che vanno ad arricchire una suite già ottima, che verranno installate di serie sulle nuove Ford Mustang Mach-E 2023; gli altri utenti Mach-E dovranno invece attendere, non è ancora chiaro se l'update arriverà via OTA oppure no.