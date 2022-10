Ford abbandona mercato russo dopo sette mesi da stop produzione

In queste giornate altre case automobilistiche stanno lasciando la Russia in via definitiva: dopo la vendita delle attività di Mercedes-Benz, arriva la conferma dell’uscita dal mercato russo di Ford. Il gigante statunitense ha venduto la sua quota di partecipazione nella joint venture Sollers Ford.

Sono passati ormai sette mesi dallo stop della produzione pressi gli stabilimenti russi, atto concepito in risposta all'invasione dell'Ucraina e successivamente rimasto attivo a causa delle sanzioni da parte degli Stati Uniti e di altri paesi. Con l’interruzione di produzione, fornitura di parti, supporto IT e ingegneristico, Ford si è fermata completamente da Mosca a Vladivostok.

Il CEO di Ford Jim Farley allora scrisse: “Noi alla Ford siamo profondamente preoccupati per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e per la sicurezza del popolo ucraino. Con effetto immediato, Ford sospende le operazioni limitate in Russia e intraprende azioni a sostegno del Global Giving Ukraine Relief Fund”. L’ultimo comunicato, invece, conferma la vendita delle azioni della joint venture “per un valore nominale” con opzione di riacquisto nei prossimi cinque anni in caso di cambiamenti nella situazione globale, esattamente come altre case automobilistiche occidentali.

Ford potrebbe però decidere comunque di abbandonare il mercato in via definitiva, considerato che le operazioni erano formalmente chiuse già dal 2019. Sollers Ford conta solo tre stabilimenti che hanno prodotto Focus, Mondeo, EcoSport, Fiesta ed Explorer per il mercato locale fino al 2019, e Transit fino al 2022.

Nel frattempo, Ford ha annunciato la fine dei modelli Galaxy e S-Max dal 2023.