Ford abbandona Argo AI, mancavano progressi per veicoli a guida autonoma

È già chiaro agli appassionati dell’industria automotive come Ford stia lavorando continuamente per il futuro delle automobili anche sul fronte tecnologico, come dimostrano i fari che proiettano indicazioni stradali. Pochi giorni addietro, però, Ford ha annunciato lo stop allo sviluppo di Argo AI, il suo sistema di guida autonoma.

Come ripreso da The Drive, la startup fondata da Bryan Salesky e Peter Rander nel 2016 non ha trovato gli riscontri utili a definire il futuro del sistema proprietario per la guida dei veicoli senza intervento del conducente. Nonostante miliardi di dollari di investimenti e partnership anche con Volkswagen, la realtà ha mostrato che pochi veicoli autonomi dotati di Argo hanno vagato per le città e con una serie di problemi non indifferente.

La società, in altre parole, non è stata in grado di fornire abbastanza dati positivi per procedere con lo sviluppo della tecnologia: i test di Argo AI per le strade pubbliche statunitensi si sono rivelati poco soddisfacenti e incapaci di rendere ulteriori investimenti giustificabili. Di conseguenza, l’investimento quinquennale di Ford è destinato a concludersi con un arresto definitivo.

Sarà interessante osservare nei prossimi giorni che effetto avrà questa chiusura per le altre case automobilistiche alle prese con lo sviluppo dei sistemi di guida autonoma. Già sappiamo che l’FSD di Tesla non verrà approvato nel 2022, ma ci saranno altri rallentamenti o arresti nello sviluppo? Staremo a vedere.