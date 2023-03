Force India, motorhome in vendita su eBay: a 500mila euro è un affare. Ecco cosa offre

Se voleste acquistare un motorhome di Formula 1 sappiate che potete farlo. Sul noto sito di aste online eBay, è infatti in vendita la “casa” della Force India. Potrete farla vostra, se voleste, anche se ovviamente il prezzo non è dei più bassi.

Per avere le chiavi d'accesso del motorhome di Force India con il classico colore rosa della vettura, vi serviranno infatti 500mila euro, più del costo di una villa: non proprio bruscolini. Stiamo comunque parlando non di una casetta per le vacanze visto che il luogo dove la Force India si insediava durante i vari gran premi del mondiale di Formula 1 sparsi per il mondo, era alquanto immenso.

La superficie totale è di circa 300 metri quadri e lo stesso motorhome si sposta attraverso l'utilizzo di ben sei tir, giusto per capire la portata. Si tratta quindi nel complesso di una proposta decisamente interessante, in quanto l'unità abitativa è esclusiva ed è costata nel 2018, cinque anni fa, ben 7,8 milioni di euro.

Chi volesse visionarla più da vicina potrà cliccare sul link ufficiale di eBay dove è appunto in vendita il motorhome di Force India, luogo dove hanno soggiornato tra l'altro due piloti d'eccezione come Sergio Perez, reduce da alcune scintille con Verstappen in Arabia Saudita, ed Esteban Ocon, pilota della nuova Alpine A523 assieme a Gasly.

L'edificio si sviluppa su tre diversi piani ed è presente anche una terrazza panoramica che comunque si monta e si smonta nel giro di breve tempo dopo che ovviamente è stata scaricata dai sei semirimorchi (che sono tra l'altro compresi nel prezzo).

Il motorhome Force India è anche ammobiliato visto che nella reception principale vi si trovano tavoli e sedie che il team utilizzava per momenti di svago, relax, ma anche intrattenere gli ospiti, e non possono mancare il bar e i servizi igienici.

Nel piano superiore vi sono anche uffici, sala riunioni, spogliatoi con tanto di lettino da massaggio e biancheria intima ignifuga di Ocon. Piccola mancanza per quanto riguarda le cucine, dove sono presenti solo alcuni frigoriferi, visto che è probabile che le attrezzature più costose siano state rimosse.