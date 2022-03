Le fonti rinnovabili dell'Ucraina nel mirino russo: a rischio 10 anni di sforzi green

Anche se il conflitto fra Russia e Ucraina sembra parecchio lontano da noi, è in realtà una crisi che ci riguarda da molto vicino. Ci ha dimostrato quanto l'Italia sia poco preparata sulle energie green e quanto possa essere pericolosa la dipendenza dalla Russia per il gas e altre fonti. L'Ucraina lo sapeva e aveva investito in rinnovabili.

Pur essendo uno dei Paesi più poveri d'Europa, l'Ucraina aveva - negli anni scorsi - investito in maniera decisa sulle fonti rinnovabili. Negli ultimi 10 anni il Paese aveva investito in totale circa 11 miliardi di euro nel settore delle rinnovabili, uno sforzo che ora rischia di andare in fumo (letteralmente purtroppo) a causa della violenza russa.

Parliamo di impianti da oltre 5 miliardi di euro per la produzione di almeno 4 GW di energia, ora sotto il fuoco dei russi che rischiano di distruggere tutto. Altri impianti capaci di produrre 2,4 GW di energia, per un valore di oltre 3 miliardi di euro in investimenti, sarebbero invece molto vicini alle zone dei combattimenti e dunque ugualmente a rischio.

Tutti questi dati sono stati diffusi di recente alla UARE, la Ukrainian Association of Renewable Energy, preoccupata che tutti questi impianti possano essere devastati e messi fuori gioco dalle truppe russe. In particolare l'89% degli impianti eolici si troverebbero già in zone segnate dai combattimenti, mentre un altro 9% si troverebbe in zone ad alto rischio, l'Ucraina dunque rischia di perdere anche le sue centrali green alimentate dal vento e localizzate soprattutto nel sud del Paese - attorno a Odessa.

In pericolo anche gli impianti a energia solare, che forniscono solitamente all'Ucraina circa 7,33 GW di energia (dati fine 2020). Un disastro nel disastro, dunque, con oltre 10 anni di sforzi che rischiano di andare in fumo. A che punto è invece l'Italia sul fronte delle rinnovabili?