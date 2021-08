Il fondo della Tesla Model S Plaid è molto particolare: ecco le prime immagini

La Tesla Model S Plaid e la variante aggiornata del modello standard portano con sé piccole modifiche alla carrozzeria, ma riguardo il fondo della macchina la questione è parecchio differente. Permettere ad una vettura di chiudere il quarto di miglio in 9 secondi non è assolutamente facile, e la parte inferiore porta i segni dell'ingegnerizzazione.

L'appassionato di auto Rich Benoit, gestore del canale Rich Rebuilds, ci ha permesso di dare un'occhiata a queste modifiche attraverso la sua lente da esperto. In effetti Benoit ha più volte messo le mani su esemplari di Tesla per ripararli o per ritoccarli, e chi meglio di lui per esaminare le migliorie della nuova Model S Plaid.

Innanzitutto, Rich si è detto sicuramente impressionato dalla robustezza del fondo. Basta uno sguardo distratto per accorgersi del focus sulle performance, col doppio motore posteriore a dominare il retrotreno della EV, anche se ha sottolineato il fatto che si sarebbe potuto fare un lavoro migliore sui cavi ad alta intensità di corrente.

Anche davanti non mancano le sorprese, poiché la Model S Plaid è stata totalmente rifatta rispetto ai "vecchi" modelli, a partire dall'enorme modulo di raffreddamento fino all'intelligente serbatoio per le sospensioni ad aria.

Nel caso in cui foste interessati ad approfondire vi consigliamo di visionare per intero il video in alto, all'interno del quale Benoit non ha fatto nulla per nascondere l'eccitazione per l'incredibile lavoro svolto dal team di Fremont.

Per chiudere senza allontanarci dal brand di Palo Alto vogliamo mostrarvi il risultato sul campo: ecco la Tesla Model S Plaid mentre disintegra una Dodge Challenger Demon da 852 cavalli di potenza. Nel frattempo sono già arrivate in Europa le Model Y: in Germania le consegne hanno appena avuto inizio.