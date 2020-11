I fondi del Bonus Mobilità 2020 sono finiti: non vedremo neppure un voucher

Con la notizia pubblicata pochissimi minuti fa, volevamo avvertire chi ancora non lo avesse fatto di richiedere al più presto il Bonus Bici e Monopattino perché i soldi stavano per finire. Ebbene adesso è ufficiale: tutti i 215 milioni di euro messi in campo dal governo sono finiti.

Il contatore del sito ufficiale, ovvero www.buonomobilita.it, segna ora lo 0 assoluto sul plafond residuo. Significa che sono bastate poco più di 24 ore (con l’apertura avvenuta ieri 3 novembre alle 9:30, possiamo parlare di 24 ore e 20 minuti) perché tutti i fondi disponibili venissero polverizzati e che chi aspettava di ottenere un voucher non avrà nulla.

Appena qualche giorno fa del resto vi avevamo avvertiti di questo pericolo, meglio acquistare prima del 3 novembre e poi provare il tutto e per tutto sulla piattaforma - che nella giornata di ieri ha visto code virtuali anche di oltre 600.000 persone, errori tecnici, problemi con lo SPID delle Poste e quant’altro.

Il Bonus Mobilità 2020 dunque, al di là dei risultati pratici nel mondo reale (di cui si può certamente discutere, visto che i trasporti pubblici sono stati comunque presi d’assalto da settembre in poi), è stato dunque un grande successo, anzi probabilmente qualcuno sarà anche rimasto escuso dai giochi; le modalità di richiesta però non si sono dimostrate perfette, speriamo che la cosa possa servire da lezione per bonus futuri. Nel frattempo speriamo in un Bonus Mobilità 2021, nella speranza che l’emergenza COVID-19 sia solo un brutto ricordo quanto prima, anche perché in questo 2020 dubitiamo che vengano erogati altri fondi per bici e monopattini. Non resta che aspettare.