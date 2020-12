Fondere una Ferrari F40 con una Ford GT: ecco l'assurda FordRarri GT40

Su queste pagine vediamo spesso delle vetture “Frankenstein” create da appassionati senza scrupoli, come la Ferrari F40 unita a una Ford Mustang. Oggi ci tocca parlare di un’altra, assurda fusione, che coinvolge sempre l’iconica F40 di Maranello.

Qualcuno ha ben pensato di unire il telaio della mitica F40 alla Ford GT, per un mix a dir poco esplosivo. Parliamo infatti di due delle auto a motore centrale più acclamate di sempre, entrambe a trazione posteriore, con due posti riservati ai passeggeri e due sole porte - dunque il “matrimonio” è di sicuro meno traumatico di quello con la Mustang.

Formalmente questo particolare “ibrido” è stato chiamato FordRarri GF40 e rispetto alla F40+Mustang bisogna riconoscere come nel design sia rimasto prevalente lo spirito Ferrari, mentre con l’altro esperimento avevamo proprio due telai differenti incollati fra loro. La GT fuoriesce quando si guarda al di sotto dei fari anteriori, quando si notano gli specchietti retrovisori, l’alloggiamento del motore e gli interni, abbiamo dunque un lavoro di fino dal punto di vista del design.

I cerchi sono in pieno stile F40 ma il loro DNA in carbonio si rifà di sicuro alla GT. Insomma, quello che a molti può sembrare un sacrilegio, in realtà fonde e omaggia due rivali assoluti nella storia del motorsport, che hanno dato il loro massimo negli anni ‘60 a Le Mans.