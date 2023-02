Il co-fondatore di Tesla: 'Guida autonoma pericolosa, errore pensare ad auto come iPhone'

Martin Eberhard, storico co-fondatore di Tesla nonché ex CEO della stessa azienda automobilistica americana, ha puntato il dito nei confronti della guida autonoma delle vetture, definendola pericolosa. Per rendere l'idea Eberhard ha fatto il paragone con gli smartphone.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di Insider, il manager americano ha esternato la sua visione spiegando: “Mi piace vedere quando le persone pensano che si costruiscono macchine che la gente può guidare. È un errore pensare a una macchina come un software, tipo iPhone o altro. Non è la stessa cosa. Io ho un iPhone e ogni volta faccio un aggiornamento, spuntano errori”. Quando ciò accade, ha proseguito il manager Volkswagen “le mie app di notizie vanno in tilt, ma non è un problema così grande. Ma se invece succede nel software che, per esempio, controlla i freni della mia auto o il volante, può diventare molto pericoloso”.

Eberhard era stato cacciato da Tesla con l'arrivo di Elon Musk nel 2004, nonostante fosse stato il co-fondatore nell'anno precedente assieme a Marc Tarpenning. L'ex CEO aveva fatto causa all'imprenditore di origini sudafricane e i rapporti fra i due si erano quindi logorati per sempre: “Quando io ero lì l’autopilota non c’era. Non abbiamo mai pensato a una cosa del genere”, ha aggiunto ancora Eberhard riguardo al sistema di guida autonoma, tra l'altro causa di un richiamo di 363mila Tesla in questi giorni.

"Dopo aver lasciato Tesla – ha continuato ancora l'imprenditore - sono rimasto sostanzialmente inoccupato per circa due anni a causa dell'accordo di proprietà intellettuale che avevo con Tesla e con Tesla che era litigiosa quanto loro. Quindi per i primi due anni ero, prima di tutto, senza soldi e, in secondo luogo, disoccupato". Appena è scaduta la clausola Eberhard è stato assunto da Volkswagen: "Praticamente il giorno in cui quel periodo di tempo è scaduto, la Volkswagen mi ha assunto".

Elon Musk, dopo l'addio di Eberhard, commentò: "Non era una questione di differenze di personalità, poiché la decisione di far passare Martin a un ruolo consultivo è stata unanime nel consiglio. Tesla ha problemi operativi che devono essere risolti e se il consiglio di amministrazione pensasse che Martin possa essere parte della soluzione, allora sarebbe ancora un dipendente dell'azienda". Di recente la guida autonoma è stata oggetto di una pubblicità choc contro Tesla al Super Bowl che ha fatto molto discutere.