Follia sulle strade: automobilisti colpiscono ciclisti aprendo le portiere. Il video

Sono immagini davvero scioccanti quelle che ci giungono dagli Stati Uniti e precisamente dalle città di Oakland, Emeryville e Berkeley: vi sarebbe in corso un'offensiva di alcuni automobilisti nei confronti dei ciclisti.

In totale sarebbero quattordici i viaggiatori sulle due ruote che sarebbero stati presi di mira solo nell'ultima settimana, e i ferimenti sarebbero intenzionali quindi non stiamo parlando di accadimenti accidentali. Delle 11 persone, otto sono state colpite e due sono state anche ricoverate in ospedale per via delle ferite subite, e ciò fa chiaramente capire quanto la situazione sia seria.

Come si vede nel video che trovate qui sopra, viene messa in atto una vera e propria azione criminale visto che l'immagine mostra chiaramente un automobilista che si affianca ad un ciclista per poi aprire intenzionalmente la portiera per provare a colpire il ragazzo sulle due ruote.

Non riuscendo, come si vede dal video, il guidatore prova anche a sterzare con l'auto per cercare di colpire il malcapitato ma fortunatamente l'azione non va a buon fine. Sulla vicenda sta indagando il dipartimento di polizia di Oakland che ha fatto sapere di aver aperto un'indagine a seguito degli attacchi, ma la situazione sta diventando preoccupante e quindi pregnante.

"Ho otto punti di sutura e un grande squarcio sulla fronte", ha detto un ciclista ferito parlando con Fox 11. “C'era questa berlina grigia. Un passeggero sul lato ha aperto la portiera e ha rallentato la macchina. La mia bici ci è andata a sbattere contro. Sono caduto a terra. Se ne sono andati. Mentre si allontanavano ridevano”.

Secondo diverse testimonianze la Hyundai grigia che si vede nel filmato sarebbe responsabile degli attacchi, ma alla stessa berlina si aggiungerebbero anche un SUV azzurro e un'auto blu. “E' spaventoso. È criminale – ha raccontato un'altra vittima - voglio dire, le persone che lo fanno dovrebbero davvero pensare alle conseguenze. Hanno tirato avanti dopo la rotonda. Mentre passavano hanno aperto la portiera dandomi una pacca sulla spalla e se ne sono andati. Hanno aperto la porta sapendo che ero lì. Hanno deliberatamente cercato di uccidermi”. La speranza ovviamente è che questo scempio venga fermato il prima possibile e che le persone responsabili di tali gesti criminali vengano prese e arrestate.

Purtroppo non è la prima volta che qualcosa di simile accade, visto che di recente vi avevamo raccontato la storia di un 16enne che aveva investito 6 ciclisti perchè voleva riempirli di fumo. Qualcosa di simile è avvenuto purtroppo anche in Italia, come il caso dell'automobilista di Varese che ha fatto cadere un ciclista: immagini davvero choc.