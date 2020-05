Follia stradale in Cina: due Tesla si affrontano in un parcheggio

Questa potrebbe essere la prima situazione documentata dove due Tesla, una Model X e una Model S, si scontrano l'una contro l'altra di proposito. Lo strano evento ha avuto luogo in un parcheggio, molto probabilmente situato in Cina.

Il breve video in alto è più unico che raro e, ripreso da una telecamera di sicurezza sovrastate, mostra un comportamento stradale sconsiderato. Da quello che è possibile vedere la proprietaria della Model X era appena uscita dal veicolo per recarsi in un posto vicino, quando attraversando la strada viene anticipata in modo brusco dal conducente di una Model S.

A questo punto la donna è parsa parecchio infastidita dal comportamento dell'automobilista, e ha deciso di tornare indietro, salire sul proprio veicolo e vendicarsi. Nel frattempo la Model S aveva fatto il giro del parcheggio per poi fermarsi davanti a un cancello. A quel punto la proprietaria del SUV elettrico ha colto l'opportunità accelerando improvvisamente, speronando la Model S, che è stata poi spedita alcuni metri più avanti a causa dello scontro.

La Model X non si ferma però all'impatto e continua a spingere l'altra vettura lungo il viale finché non sparisce dall'inquadratura. Tra l'altro per poco non se l'è vista brutta anche il ragazzo in bicicletta nei paraggi dell'incidente. I motivi precisi dell'azione scellerata non possiamo conoscerli con certezza, anche perché è possibile sia anche volata qualche parola di troppo tra le persone coinvolte nell'accaduto.

