Follia dal Senato USA: 'Costruire nuove piste ciclabili? Massimo della stupidità'

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate dal senatore degli Stati Uniti, Mitt Romney, figlio dell'ex presidente dell'American Motors Corporation, in merito alla costruzione di nuove piste ciclabili.

Tenendo conto dei prezzi a volte molto importanti delle biciclette elettriche, come ad esempio l'e-bike di Audi da 10.000 euro, i Democratici del Congresso hanno proposto di recente un bonus per acquistare il mezzo green, fino ad uno sconto massimo di 1.500 dollari, per coloro che guadagnano meno di 150mila dollari all'anno.

A tale misura si sono però fermamente opposti i Repubblicani, fra cui Mitt Romney, senatore dello Utah. Come riferito da Insider il figlio dell'ex CEO di American Motors ha contestato il bonus e nel contempo anche i finanziamenti federali per costruire nuove piste ciclabili, ritenendole stupide: “Non ho intenzione di spendere soldi per l'acquisto di una e-bike – ha spiegato - rimuovere le corsie automobilistiche – ha aggiunto - per inserire piste ciclabili è, secondo me, il massimo della stupidità, significa più auto che fanno retromarcia, creando più emissioni".

In realtà dovrebbe accadere l'esatto opposto, visto che, togliendo spazio alle automobili dovrebbe diminuire il traffico, così come è stato dimostrato da numerosi studi: più aumenti le corsie delle auto, e più vetture circolano sulle strade.

Inoltre, la creazione di maggiori piste ciclabili indurrebbe ad un maggior utilizzo delle biciclette quanto delle e-bike, togliendo quindi spazio alle strade e riducendo le emissioni. Tra l'altro c'è anche un aspetto sicurezza da non sottovalutare, tenendo conto che spesso e volentieri i ciclisti sono vittime di incidenti anche mortali.

Mitt Romney ha invitato a prendere i mezzi pubblici e non le biciclette, ma come avviene in Italia, anche oltre oceano bus, metro e treni non garantiscono spesso e volentieri un servizio adeguato al cittadino.

Prima di congedarci, nel caso in cui voleste decidere di acquistare un'e-bike, ci sono 10 cose da sapere per non arrivare impreparati e scegliere al meglio il modello giusto per voi.