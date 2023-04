Follia durante il rally di Croazia, rissa poco prima dell'arrivo della Yaris: il video

Clamoroso quanto accaduto nella giornata di domenica durante una delle prove del rally di Croazia WRC: alcuni spettatori si sono picchiati sull'asfalto poco prima del passaggio di una Toyota Yaris GR. Un gesto folle immortalato dagli smartphone.

Dopo il rally di Montecarlo a luci rosse con la coppia scoperta a fare se*so, un altro siparietto clamoroso durante una prova del campionato del mondo, e questa volta sarebbe potuto costare molto caro.

Un gruppo di spettatori si è riversato sull'asfalto, picchiandosi, esattamente dieci secondi primi il passaggio a tutta velocità di una Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid. I litiganti sono quindi sfuggiti di un pelo a delle possibili lesioni gravi se non addirittura alla morte, così come potete notare dal video che trovate più sotto.

Due persone hanno iniziato a picchiarsi per delle ragioni sconosciute, dopo di che sono intervenuti altri spettatori per cercare di dividere i due, ma i contendenti non ne volevano sapere di smetterla e alla fine sono finiti a terra nel bel mezzo del percorso delle auto da rally.

Fortunatamente sono intervenuti nel giro di pochi secondi anche degli addetti di sicurezza, nonché quello che sembrerebbe essere un agente di polizia, che rischiando la propria vita pur di liberare la strada, hanno tratto in salvo i rissosi.

Come potete notare dal filmato, pochi secondi dopo che la strada è stata sgomberata si vede passare una Yaris, cosa che fa chiaramente capire quanto i picchiatori abbiano rischiato la vita.

Qualora si fosse verificato un incidente grave la Croazia si sarebbe confermato un posto a dir poco funesto tenendo conto che la scorsa settimana, durante i test, era morto il pilota di rally Craig Breen, schiantatosi con la sua Hyundai durante una prova. Proprio in onore del rallista defunto, il gallese Elfyn Evans, che ha vinto la tappa in Croazia a bordo della sua Yaris ibrida, ha festeggiato sul podio con una bandiera irlandese.