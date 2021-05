Follia in Grecia: distrugge la Mercedes SL del capo col pick-up

Distruggere la Mercedes del capo di polizia sembra un'idea partorita dalla mente di un criminale in cerca di vendetta. In questa storia però l'autore del gesto è un agente di polizia. Palcoscenico della vicenda, ripresa in video, è l'isola greca di Rodi.

Nel filmato si vede una Mitsubishi L200, uno dei pick-up più apprezzati in Europa, lanciarsi col muso contro la fiancata di una Mercedes-Benz SL R230 bianca, parcheggiata di fronte alla stazione di polizia locale. Dopo alcuni speronamenti, l'uomo, non soddisfatto dei danni inflitti, è sceso dalla L200 ed ha colpito la povera Benz con una mazza.

Ciò che non hanno immortalato le telecamere è quanto avvenuto successivamente, quando l'agente di polizia è entrato dentro l'edificio, minacciando il capo davanti ai suoi colleghi attoniti, dopo aver sfondato la porta del suo ufficio. L'uomo infine è stato arrestato e dovrà difendersi dalle accuse di distruzione di proprietà privata, aggressione e tentativo di lesioni personali.

La Mercedes-Benz SL è stata gravemente danneggiata dall'impatto laterale, che l'ha schiacciata contro l'alto marciapiede che aveva di fianco. Oltre ai danni alla carrozzeria anche le sospensioni sembrano aver ceduto, mentre il parabrezza è collassato sotto i colpi di mazza.

Secondo i media locali pare che l'ira dell'agente di polizia sia esplosa dopo l'ordine di una perizia psichiatrica nei suoi confronti, richiesta proprio dal capo.

Meno violento ma ugualmente imbarazzante lo scontro tra due volanti della polizia a Washington D.C., che hanno improvvisato una gara di accelerazione. A Los Angeles nel febbraio 2021 la polizia è stata costretta agli straordinari, con un inseguimento durato ben sei ore!