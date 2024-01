Follia dal Giappone: due Suzuki Jimny affiancate diventano un Hummer H1

Dal Giappone giungono spesso e volentieri delle stranezze e l'esempio emblematico è quanto realizzato dagli studenti del Nippon Automobile College, o NATS. In occasione del recente salone dell'auto di Tokyo 2024, è stato mostrato una sorta di Hummer nipponico, la cui realizzazione è stata folle.

Secondo quanto spiegato dagli stessi studenti, il fuoristrada ultra ribassato è stato assemblato utilizzando parti della Suzuki Escudo (da noi conosciuta come Vitara) e della Jimny di prima generazione.

In particolare è stato usato il telaio della Escudo e il suo motore a benzina H25A V6. Il corpo è stato invece creato “cucendo” assieme due Jimny J1, precisamente una montata longitudinalmente e l'altra nella sezione centrale.

Al tutto sono state quindi montate delle sospensioni pneumatiche che hanno abbassato il particolare mezzo a livello del suolo, colorandolo poi di giallo e attirando l'attenzione dei più curiosi. Ovviamente le diavolerie erano presenti anche all'interno, visto che nel bagagliaio è stato inserito un sistema audio Diecock con ben 12 altoparlanti, compresi due bassi giganteschi, e tutto ciò ha tolto spazio a eventuali bagagli e borse della spesa. E' stato comunque montato un portapacchi che potrebbe tornare molto utile in caso di lunghi viaggi (o di compere all'Ikea).

Gli pneumatici sono invece a marchio Toyo su un set di cerchi in lega personalizzati di iMLA. Stupisce il fatto che il motore non abbia subito alcuna modifica, erogando infatti i 160 cavalli dell'originale Escudo del 2001, nulla a che vedere con la Suzuki Pikes Peak, leggenda delle scalate in grado di erogare quasi 1.000 cavalli.

L'Hummer nipponico potrebbe piacere o meno ma in ogni caso è testimone di ciò che gli studenti delle scuole automobilistiche con sede in Giappone sono in grado di fare a livello creativo e di ingegneria: grazie alla loro geniale realizzazione gli alunni del NATS si sono aggiudicati il Premio Eccellenza categoria “Suv” presso il Tokyo International Custom Car Contest.

Il mastodontico fuoristrada americano era stato già protagonista delle nostre pagine qualche mese fa quando vi avevamo riportato la foto di un Hummer H2 mentre trasportava sul tetto una Rolls Royce: anche in quel caso un'apparizione che era stata tutt'altro che usuale.