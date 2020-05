Follia automobilistica in autostrada: Tesla Model S contro Nissan GT-R

La dashcam di un'automobile ha beccato una Tesla Model S e una Nissan GT-R mentre si scontravano a causa dalla sfrontatezza dei propri conducenti, i quali hanno fatto di tutto per provocare un incidente eventualmente parecchio stupido.

Non è la prima volta che accade una cosa simile, questo lo sappiamo benissimo. Possiamo anche farvi un esempio tramite una particolare faccenda documentata alcuni giorni fa attraverso un video su YouTube. E' una delle prime volte che però una cosa simile coinvolge una Tesla Model S.

In genere finora le cose erano andate diversamente, e cioè che i possessori di veicoli tradizionali maltrattavano quelli a bordo di auto elettriche, ma questa volta sembra essere avvenuto l'esatto opposto. A circa metà video entra nell'inquadratura una Tesla Model S al di sopra dei limiti di velocità, la quale supera il veicolo che sta registrando la scena, per essere raggiunta pochi attimi dopo da una Nissan GT-R. A questo punto il conducente della berlina premium californiana decide di frenare all'improvviso e in modo brutale, pur non essendoci vetture davanti ad essa.

Il proprietario della supercar giapponese reagisce prontamente, e pensa bene di superare la EV e di posizionarsi davanti a lei per restituire la "scortesia". Questa volta però le cose vanno diversamente, perché la GT-R continua a frenare fino a fermarsi sulla trafficata autostrada. L'asfalto in quel momento era persino bagnato, e il rischio di provocare un grave incidente non era affatto trascurabile. Dal nostro canto non possiamo quindi far altro che stigmatizzare ogni comportamento simile per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Secondo quanto riportato nella descrizione del video tutto questo avrebbe avuto luogo sulla M25 nei pressi di Londra lo scorso 9 marzo 2020, e cioè pochi giorni prima della diffusione capillare del Coronavirus in territorio britannico. Da allora gran parte delle automobili sono sparite dalle strade con conseguenze di vario tipo. Una di queste è stata la riduzione importante dell'inquinamento dei centri cittadini, misurata in molte città del mondo. Un'altra è invece piuttosto negativa, e riguarda un aumento sensibile della velocità media degli automobilisti, che hanno sfruttato le strade libere per infrangere tutti i limiti di velocità.