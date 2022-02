Il folle video di una Tesla Model Y: invade la corsia opposta senza essere colpita

La parola "miracolo" viene spesso usata a mo' di iperbole, nel caso del video di oggi però assume un significato letterale: guardate cos'è successo a una Tesla Model Y che attraversa un'intera corsia opposta senza essere colpita da nessun veicolo.

Nonostante il meteo sia comunque avverso, con pioggia abbondante, il viaggio della Tesla Model Y sembra procede in maniera regolare secondo il video pubblicato da Wham Baam Teslacam, episodio 118. A un certo punto però si verifica un episodio di aquaplaning, la vettura inizia a pattinare sull'acqua, a girare su se stessa e a invadere pericolosamente la corsia opposta, estremamente trafficata.

Nonostante l'alto numero di veicoli (anche pesanti), la Tesla Model Y riesce miracolosamente (è il caso di dirlo") a filtrare nella calca e a terminare la sua corsa contro la parete esterna alla strada. Come si vede dalle immagini successive, l'abitacolo del SUV/Crossover americano è rimasto praticamente intatto, solo la parte frontale è stata totalmente distrutta assorbendo l'impatto, tutti i passeggeri però sono usciti illesi dall'incidente.

Se qualche vettura in senso contrario avesse colpito in pieno la Model Y, probabilmente oggi staremmo parlando di tutt'altra notizia... a volte però i miracoli avvengono davvero e il video di oggi ne è la dimostrazione più lampante. In generale, in ogni caso, come si comporta la Tesla Model Y in strada? L'abbiamo guidata per diversi giorni e sono in arrivo svariati articoli a lei dedicata, nel frattempo ecco la video recensione della Tesla Model Y di Top Gear.