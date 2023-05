Folle record al Nurburgring con un tuk-tuk, 31 minuti per un giro: 'Ma non lo faremo più'

Il Nurburgring ha introdotto il divieto delle auto che vanno a meno di 130 km/h, di conseguenza il record che vi stiamo per raccontare, quello con protagonista un simpatico tuk-tuk, resterà un evento storico.

Un pilota, quello alla guida del curioso mezzo, che potremmo tranquillamente inserire nella classifica dei più aggressivi al Nurburgring e aggiungiamoci anche fra i più temerari, tenendo conto di come è strutturato lo stesso mezzo a tre ruote.

Per chi non avesse mai visto un tuk-tuk si tratta di una sorta di Ape Car che viene utilizzato come taxi in molte nazioni del sud-est asiatico, ed è di fatto completamente aperto: il pilota si siede ovviamente davanti, guidando il tuk-tuk con un manubrio in stile moto/scooter, mentre dietro c'è posto per due passeggeri.

Ebbene tali Björn Lagercrantz e Peter Ternström si sono accomodati proprio sulla panchina posteriore lasciandosi guidare da un centauro in stile Stig di Top Gear, quindi senza nome, riuscendo a doppiare la Nordschleife in 31:49.46.

L'idea di correre con questo particolare mezzo deriva dal fatto che nessuno era mai sceso in pista al Nurburgring con un tuk-tuk di conseguenza si sarebbe trattato di un record in ogni caso. Tra l'altro si tratta del secondo tentativo, visto che già un anno fa i tre ragazzi avevano tentato di tagliare il traguardo del Nurburgring, registrando però una rottura nella sezione Hatzenbach della pista, e decidendo così di rinforzare il loro mezzo con dei pistoni più robusti.

“Cavalcare il tuk-tuk è stata un'esperienza molto spaventosa – ha raccontato il team a fine gara – il piccolo tre ruote era fragile e molto instabile. Alcune curve sono state fatte su due ruote! Non vogliamo mai e poi mai farlo di nuovo. È stato orribile. Il panico quando il nostro pilota da corsa è andato lungo in discesa nella sezione Fuchsröhre ci perseguiterà per sempre. Tuttavia – ha concluso la squadra - il successo internazionale valeva sicuramente questi momenti di puro terrore. Congratulazioni, Lagercrantz, Ternström e il cugino tailandese di Stig!”.