Il folle pick-up cingolato di Ken Block è ora acquistabile

LBI Limited, noto elaboratore, ha messo in vendita il famoso Ford F-150 RaptorTRAX del 2014 personalizzato in onore del defunto stuntman Ken Block. Questo gigantesco veicolo è progettato per offrire supporto durante le sessioni di snowboard, in particolare per raggiungere le cime delle montagne senza bisogno della seggiovia.

La storia di Ken Block è rimasta scolpita nei cuori degli appassionati (abbiamo realizzato un articolo sul percorso professionale di Ken Block) e il RaptorTRAX è l'espressione più vivida e chiara per omaggiare la carriera dello stuntman. Fu aggiunto, a un Ford Raptor, un kit widebody, piastre paramotore, paraurti personalizzati, illuminazione ausiliaria e quattro cingoli al posto delle ruote.

Il motore V8 di fabbrica da 6,2 litri fu potenziato con un compressore Whipple, che spinge la potenza massima del veicolo a ben 650 cavalli. RaptorTRAX è ora in vendita al prezzo di 195.000 dollari (circa 177.000 euro al cambio attuale).

Chiaramente, l'acquisto di un mezzo simile richiede, oltre a una grande disponibilità economica, una forte passione non solo per lo snowboarding, ma anche per il passato del celebre stuntman. Se invece di storia non vi interessa, ma adorate le cose bizzarre, ecco il prototipo di un'auto elettrica utilitaria Made in Russia.