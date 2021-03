Questa folle Lamborghini Huracan ha un carico verticale da Formula 1

La Lamborghini Terzo Millennio è una delle concept car più incredibili che si siano mai viste e, nonostante non vedrà mai effettivamente la strada, possiamo presupporre che la sua eredità sia stata raccolta dall'assurda Lamborghini Huracan raffigurata nella galleria di immagini in fondo alla pagina.

E' chiaro che alcuni elementi di design traggono ispirazione proprio dal concept ufficiale della casa di Sant'Agata Bolognese, e anche per questo l'opera visiva di BradBuilds evidenzia una delle carrozzerie di terze parti più accattivanti che si siano mai viste.

Di kit fuori di testa per la Huracan ne abbiamo visti parecchi, e ne è di certo un esempio il lavoro svolto dal tuner giapponese Liberty Walk, ma forse neanche quest'ultimo riesce a rivaleggiarvi in termini di coraggio estetico. A partire dal muso notiamo un design generale concavo con multipli flap in grado di incanalare i flussi tramite due grosse prese d'aria, mentre gli aggressivi spoiler inferiori incollano la vettura al suolo come una vera e propria macchina da corsa. Ai lati dell'avantreno risaltano i due canali che portano l'aria verso le ruote anteriori, avvolte da passaruota a dir poco esuberanti.

Procedendo verso la fiancata troviamo delle minigonne ampissime situate a pochi millimetri dal suolo, ma appena arriviamo alle ruote posteriori è impossibile non imbattersi in un altro canale squadrato utile alla gestione del flusso aerodinamico. In ultimo c'è il retrotreno, contraddistinto principalmente da due elementi molto importanti: il generoso e vistoso diffusore da gara e l'enorme alettone posto sulla punta della coda.

Purtroppo non possiamo mettere le mani su questi rendering digitali, ma non è difficile pronosticare un carico verticale da monoposto di Formula 1, capace di donare alla Huracan delle prestazioni sul giro straordinarie.

Per non allontanarci dal produttore esotico italiano vogliamo rimandarvi alla sfida in accelerazione tra una Tesla Model Y e una Lamborghini Huracan: il SUV elettrico californiano non ha paura del V10 della casa del Toro. In chiusura vogliamo concederci una digressione totale dalla serietà per mostrarvi un esempio di vera e propria follia abbinata ai motori: un facoltoso individuo ha montato dei cingoli da neve ad una Lamborghini Aventador.