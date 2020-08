Questa folle Isetta con motore Volkswagen è in grado di impennare

Se l'obiettivo della Isetta originale, capolavoro italiano fondamentale nella storia di BMW, era quello di far accomodare comodamente due persone in un corpo vettura compattissimo, lo scopo di questo esemplare pesantemente elaborato sono le impennate.

La particolare Isetta "hot-rod" è un esemplare del 1957 equipaggiato con un motore Volkswagen a quattro cilindri contrapposti da 1,6 litri. Inusuale il terminale di scarico singolo disposto verticalmente che si erige come una coda. Al posto delle due ruotine caratterizzate da una carreggiata ridottissima questa Isetta dispone della parte posteriore del telaio di una Beetle. Anche la trasmissione transaxle a quattro velocità è stata prelevata dalla VW. Se il curioso progetto vi intriga ora è il momento giusto per acquistarla: la microcar è in vendita nel sito Bring a Trailer, le offerte si concluderanno tra cinque giorni e, al momento della stesura di questo testo, l'offerta massima raggiunta è di 7,000 dollari. Non sarà facile farla arrivare in Italia considerando che attualmente l'auto si trova in un concessionario californiano.

La trasformazione della piccola Isetta non è priva di difetti: il tettuccio apribile creato artigianalmente appare posticcio e poco funzionale, mentre la verniciatura ha delle aree con evidenti difetti.

Poco importa: con quest'auto potrete impennare! Questa sembra la principale motivazione per cui l'hot rod è stata costruita, come dimostra il video in calice. In tema di elaborazioni folli vale la pena dare un'occhiata alla Fiat Cinquecento con motore Hayabusa.