Folle inversione a U di un tir in autostrada: le immagini da brividi

Spesso sulle nostre strade assistiamo a manovre folli e pericolose, che talvolta creano anche incidenti gravi o addirittura mortali (si schianta a 290 km/h con l'Audi R8). Questa volta ci tocca raccontare di un tir che ha eseguito un'inversione a U in autostrada a Genova.

Neppure a farlo apposta, la manovra è stata eseguita proprio davanti a due telecamere di sicurezza - del resto il tutto è accaduto all'entrata/uscita di una galleria, in una curva pericolosa che viene monitorata costantemente. Il Corriere della Sera è così riuscito a pubblicare il video della manovra su YouTube, dove in poche ore si sono moltiplicati i commenti di sdegno. Come si può vedere, l'autista di un grosso camion trova un varco aperto fra una direzione e l'altra e ne approfitta per fare un'inversione a U.

Un'azione scellerata che è costata all'autista del mezzo il ritiro immediato della patente e una multa da 8.000 euro. Nelle immagini si vede chiaramente il mezzo invadere tutte e tre le corsie in direzione est (due standard più una di rientro) e tentare di immettersi in direzione ovest all'uscita di una galleria, con sole due corsie a disposizione. Solo per miracolo non è accaduto alcun incidente, con diversi automobilisti che son stati costretti a rallentare e a segnalare il rallentamento con le quattro frecce.

L'autista del camion, originario dell'Europa dell'est, è stato fermato poco dopo dalla Polizia Stradale, che qualche ora più tardi (parliamo del 23 agosto) è dovuta intervenire di nuovo per fermare e sanzionare una vettura che ha deciso di effettuare la stessa manovra a U nello stesso punto - guidata da un cittadino straniero che aveva preso l'auto a noleggio. Entrambe le manovre non hanno causato incidenti, qualcuno però paventa sanzioni anche per chi ha lasciato quel pericoloso varco aperto...