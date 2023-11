Folle inseguimento negli USA: 18 auto della polizia dietro ad un tir. Il video

Dopo l'uomo in fuga dalla polizia su un trattore pensavamo di averle viste tutte, ma il video che ci giunge dagli Stati Uniti, di un camionista che scappa dalle forze dell'ordine a bordo di un tir, è forse ancora più incredibile.

I lunghi camion europei sono mastodontici, ma vedere un 18 ruote (anche se in realtà ne ha ben di meno) a stelle e strisce fa senza dubbio ancora più impressione, soprattutto se lo stesso è lanciato a folle velocità e compie manovre a dir poco azzardate in mezzo agli altri automobilisti.

L'inseguimento dei record è avvenuto in Texas, dove la polizia è accorsa in massa per rispondere ad una chiamata di un “long vehicle” appunto lanciato a folle velocità. Non è ben chiaro quale fosse il problema fatto sta che, come potete notare dal video che trovate qui sotto, la motrice del tir sembra dondolare su se stessa, forse per un movimento voluto del camionista o per un guasto meccanico.

Nonostante l'arrivo della polizia l'uomo a bordo del tir si è rifiutato di fermarsi ed ha proseguito dritto sulla Highway 59 e quindi sulla 242, per un inseguimento che è durato addirittura due ore. Gli americani, poi, sono soliti fare le cose in grande e come potete notare dal filmato hanno risposto con ben 18 vetture della polizia alla chiamata, un lungo treno di auto dietro appunto al mezzo pesante in fuga.

Ad un certo punto l'uomo a bordo del tir ha anche dato vita ad una svolta a 180 gradi nel mezzo di un'autostrada a cinque corsie quando si è reso conto che davanti a se vi era del traffico che gli avrebbe bloccato la corsa.

Ha quindi percorso un lungo tratto di autostrada in contromano prima di prendere l'uscita ma collezionando almeno quattro incidenti con gli automobilisti che si trovavano sulla sua strada.

Fortunatamente nessuno si è fatto male in maniera seria e non ci è scappato il morto, ma è stato solo un miracolo. La polizia ha provato a bloccare il mezzo anche con le strisce chiodate, invano, visto che il 18 ruote ha continuato imperterrito la sua strada senza fermarsi.

Alla fine, non è ben chiaro come, gli agenti sono riusciti a bloccare il camion e a bordo si è scoperto vi fosse il 51enne Christopher John Lubowski di Ormond Beach, in Florida, che ora dovrà affrontare delle pesantissime accuse e che sarà complicato rivedere al volante di un semirimorchio nel breve periodo.

Fortunatamente per i poliziotti l'uomo non era a bordo di un Tesla Semi, la Red Bull delle motrici protagonista di recente di un incredibile video sul Donner Pass.