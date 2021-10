Questa folle Alfa Romeo Giulia eroga 662 CV: tutto merito di Manhart

La casa di tuning tedesca che risponde al nome di Manhart è particolarmente rinomata per le sue eccezionali modifiche del calibro di questa BMW MH5 GTR. In genere prende i modelli di serie per portarli all'estremo, sia in termini di personalizzazione estetica che per forza bruta.

Stavolta il brand ha messo le mani sulla Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la quale esibisce già prestazioni fuori di testa, per provare a farle superare ogni limite. Il prodotto è stato chiamato Manhart Giulia QV600, ma non lasciatevi ingannare del numero, poiché l'output ammonta a ben 662 cavalli.

Per arrivare a tale cifra il team ha sostituito i due downpipe collegati ai turbocompressori montando catalizzatori sportivi a 200 celle. Ovviamente le turbine di fabbrica non potevano essere lasciate al loro posto, e adesso il V6 da 2,9 litri fa impallidire persino le supercar.



Tutto ciò si traduce nell'erogazione di 662 cavalli di potenza e 790 Nm di coppia, a fronte dei 510 cavalli e dei 600 Nm originari. Il sistema di trazione invece è stato lasciato intonso, per cui il flusso viene come al solito incanalato verso le sole ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione e otto rapporti. Di sicuro le performance della creazione di Manhart superano quelle stock, ma per il momento la compagnia non ha condiviso dati sull'accelerazione e sulla velocità massima.



Di contro sappiamo che gli acquirenti riceveranno la vettura con un set di cerchi neri da 20 pollici avvolti da pneumatici particolarmente larghi ed esaltati dalle finiture in giallo. Manhart costruirà soltanto 10 Giulia QV600, e per ognuna di esse chiederà 119.500 euro.



Per chiudere senza allontanarci dalle terre teutoniche vogliamo mostrarvi un'altra recente creazione del marchio: la nuova BMW M3 di Manhart è potentissima, e i ragazzi di AutoTopNL l'hanno già testata sull'Autobahn, sprovvista di limiti di velocità.