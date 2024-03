Un folle ha abbandonato una Renault Clio V6? Forse non è come sembra...

Se trovaste una Renault Clio V6 abbandonata non provereste un minimo di tristezza? Ebbene, un profilo Facebook chiamato UK Barn Finds nell'agosto 2020 ne immortalò una. Tuttavia, guardandola con più attenzione, si può notare che in realtà si tratta di una replica ben pensata, ma mal realizzata.

Lo si può evincere da diversi dettagli che indicano che il kit carrozzeria non è stato montato correttamente. Ad esempio, i passaruota non sono stati allargati per adattarsi al nuovo corpo creando uno scompenso di misure, il che ha causato un'occlusione quasi completa delle ruote.

Inoltre, alcuni pannelli sembrano non incastrarsi perfettamente, come il cofano anteriore o il paraurti posteriore. Si può notare anche anche che i due fanali posteriori e gli scarichi non sono originali e che, pur cercando di imitare il design della Clio V6 prima versione, non sono posizionati correttamente.

Un altro dettaglio rivelatore si trova all'interno dell'auto, dove si possono vedere dei sedili anteriori con il logo Renault Sport, che sembrano essere originali. Tuttavia, i sedili posteriori sono ancora presenti, il che non è coerente con la disposizione interna della Clio V6, dove normalmente sarebbe alloggiato il motore a sei cilindri da 3,0 litri. Questo suggerisce che l'auto potrebbe essere stata assemblata con componenti miste.

Il motivo per cui questa replica della Renault Clio V6 è stata abbandonata rimane sconosciuto. Le immagini indicano che l'auto si trova in quel luogo da un po' di tempo, ma non si sa se sia stata recuperata, demolita o ancora abbandonata sul posto. Comunque sia, per quanto certi dettagli smascherino velocemente il tentativo di replica, lo sforzo è senz'altro da omaggiare, per quanto sia venuto un po' così così.

La Renault Clio V6, lanciata nel marzo 2001, rappresenta una delle vetture più audaci degli ultimi decenni nel segmento delle compatte. Rispetto alla precedente Clio Williams, questa versione offre un'esperienza più estrema, essendo praticamente una vettura da corsa adatta alla guida su strada.

Con il suo motore 3.0 ESL da 230 cavalli, la Clio V6 era notevolmente potente, e raggiungeva i 100 km/h in soli 6,5 secondi con una velocità massima di 250 km/h. Tuttavia, la sua maneggevolezza non era perfetta e fu migliorata nella versione Phase II del 2002, con un passo più lungo e sospensioni riviste. Renault lancerà la nuova Clio tra qualche anno, ecco come potrebbe essere.

