Folgorato da un EV: 'Amavo le termiche, ho preso un'elettrica e ho cambiato idea in 7 gg'

Tante le esperienze di automobilisti che si approcciano per la prima volta alle elettriche, che vi abbiamo raccontato. C'è il caso negativo di un guidatore che ha restituito l'auto elettrica dopo un solo giorno, conscio che quello non fosse il mezzo giusto, ma anche chi si è portato a casa una Fiat 500e a 18mila euro e si dice molto soddisfatto.

Il racconto che vi stiamo per riportare fa senza dubbio parte della seconda branchia, quella costituita da coloro che si sono trovati bene con un EV, e proviene da Reddit, noto social network americano.

La premessa è la seguente: “Da appassionato di auto, seguo i veicoli elettrici da quando ho sentito parlare per la prima volta di Tesla (quando stavano ancora sviluppando la Roadster originale). Sono sempre stato scoraggiato dai soliti problemi (prezzo, autonomia, mancanza di infrastrutture) ed ero convinto che sarebbe passato molto tempo prima che possedessi un veicolo elettrico”.

E ancora: “Le mie auto preferite sono state le hot hatch tedesche e le berline ad alte prestazioni. Adoro il suono di un V8 – aggiunge - alcune delle mie auto preferite sono Lamborghini, Hellcats ma anche auto d'epoca”.

Ma un giorno l'utente, nickname “uncommercializedKat”, decide di fare il grande salto e acquistare un elettrico, precisamente una modesta Nissan Leaf usata, alla ricerca di una vettura economica.

“Anche con solo 90 miglia di autonomia (circa 145 km ndr), è più che adeguata per le mie esigenze quotidiane in città, e posso facilmente ricaricarla con il caricabatterie di livello 1 fornito assieme all'auto”.

E ancora: “Adoro il modo in cui si sente il propulsore elettrico, anche se la Leaf prima serie ha un motore relativamente debole”. Ma non finisce qui perchè il guidatore ha potuto apprezzare cose che fino a poco tempo fa ignorava: “Ho sottovalutato quanto mi sarebbe piaciuto il silenzio, la scorrevolezza, la risposta e la coppia del propulsore elettrico. Ho anche sottovalutato quanto mi piacesse l'efficienza di restare fermo 'al minimo' nel traffico”.

L'utente racconta che quando ha acquistato la Leaf non era nei suoi piani vendere la sua precedente auto: “Ma in meno di una settimana ho cambiato idea. L'autonomia della Leaf è più che adeguata per la mia guida quotidiana”, ammettendo comunque di avere a disposizione anche un furgone che utilizza per gli spostamenti più lunghi.

L'user di Reddit conclude scrivendo: “Sto condividendo questo pensiero di modo che anche altre persone possano realmente comprendere il significato di avere un'auto elettrica, persone che, come me, amano le auto a benzina e non sono sicure dei veicoli elettrici”.