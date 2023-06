Col 'foglio rosa' sulla Lamborghini: l'auto per imparare a guidare di un 16enne

Decisamente sopra le righe l'auto che ha utilizzato un ragazzo per imparare a guidare, precisamente una Lamborghini Aventador LP750-4 SV. La vettura è stata immortala e pubblicata su una pagina Facebook australiana e in breve tempo la foto ha fatto il giro del mondo.

A confermare il fatto che si tratti di un'auto alla cui guida vi è un giovane alle prime armi è la lettera "L" appostata dietro, che sta per learner, che può essere tradotto in studente o “in colui che sta imparando”.

Si è scoperto, stando a quanto specificato dalla pagina Facebook di Melbourne Car Spotters, che alla guida vi fosse un ragazzino di soli 16 anni che stava appunto facendo pratica per prendere la patente a bordo di una vera e propria supercar.

La Lamborghini Aventador monta un V12, vettura che ha detto addio nelle scorse settimane dopo anni di onoratissima carriera, e che è stata rimpiazzata dalla Lamborghini Revuelto, la prima plug-in hybrid del marchio con 1.012 cavalli.

Ovviamente si tratta di un vero e proprio azzardo far guidare una Lambo da 750 cavalli ad un ragazzino, e dubitiamo che la famiglia dello stesso non avesse a disposizione un'altra auto più modesta.

Probabilmente si è trattato di uno sfizio che ha voluto togliersi lo stesso giovane, che senza dubbio da tempo bramava la fuoriserie italiana in possesso del padre e che alla prima occasione utile ne ha appunto approfittato per mettersi alla guida e portarla sulle strade di tutti i giorni.

In Italia sarebbe ovviamente illegale una cosa di questo tipo, ma la legge è differente in Australia dove si può prendere la patente a 16 anni nello stato di Victoria, anche se con delle limitazioni fino a 18 anni. Durante il periodo di apprendimento, però, non c'è alcun limite in merito alle auto che si possono guidare, di conseguenza il 16enne ha potuto mettersi al volante della super Lamborghini.