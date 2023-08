Dopo Focus e Fiesta, Ford saluta altri tre modelli termici per far spazio agli EV

Come ormai saprete, Ford sta cambiando radicalmente la sua line-up di veicoli. rimuovendo diversi modelli storici per far spazio a nuovi EV a zero emissioni. In Europa Focus e Fiesta sono già andate in pensione, ora però altri tre modelli termici dell’ovale blu spariranno...

Dopo il lancio della Ford Mustang Mach-E, la prima Full Electric del colosso americano, l’azienda ha un attimo rallentato, focalizzandosi quasi esclusivamente sul nuovo Ford F-150 Lightning che abbiamo visto a Torino.

Poi il brand ha presentato al mondo il nuovo Explorer elettrico, che però ancora non abbiamo visto dal vivo, serve dunque un’accelerazione per affrontare a dovere la concorrenza. Affinché questa accelerazione abbia luogo, Ford sta per chiudere per sempre la produzione delle versioni termiche di Ford Escape, Ford Edge e Ford Transit Connect.

Ricordiamo che Ford ha preso molto seriamente la questione elettrica, il CEO Jim Farley ha confermato che l’azienda sta già sviluppando internamente (dunque senza l’appoggio di produttori terzi, al contrario di Stellantis, interessata alla piattaforma di Leapmotor) una piattaforma elettrica di seconda generazione, che sarà alla base di un nuovo pick-up elettrico Full Size e di un SUV a 7 posti. Escape, Edge e Transit Connect raggiungono così Focus e Fiesta, la cui produzione è terminata dopo 47 anni di servizio.