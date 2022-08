Avete mai visto una Focus tanto estrema? Khyzyl Saleem ispirato dalle Mazda RX-7 da corsa

Nonostante la recente scelta di Ford di chiudere gli ordini di Focus e Fiesta, è innegabile che la Focus RS abbia lasciato un segno piuttosto evidente nel mondo dell’automotive e per questo il designer Khyzyl Saleem ha pensato bene di stravolgerne il design con contaminazioni che arrivano direttamente dal Giappone, in particolare dalla Mazda RX-7.

The Kyza ha iniziato la sua carriera diventando dapprima un’asso di Photoshop, e successivamente del 3D e della CGI (scoprite come il 3D sta sostituendo la fotografia nel mondo automotive), diventando uno degli artisti di Electronic Arts (ha lavorato su modelli e preparazioni all’interno di Need For Speed Heat) e anche produttore di alcune sue creazioni.

Di recente si è reso conto di non aver mai elaborato qualcosa sul modello in questione, quindi ha scelto una Focus RS Mk3.5 e la sua immaginazione ha iniziato a vagare in cerca di idee e ispirazioni per dare vita a questo concept, che per quanto sia digitale, resta comunque un piacere per gli occhi. L’ispirazione è arrivata dal mondo nipponico e in particolare dalle Mazda RX-7 da corsa del tuner RE Amemiya che correvano nel campionato Super GT.

Dunque se questa Focus fosse realtà, sotto al cofano monterebbe un motore rotativo Wankel, mantenendo però la “giocosa” trazione integrale che contraddistingueva la versione più sportiva del modello. Il kit estetico è invece volutamente muscoloso, aggressivo ed estremo, ma pur sempre verosimile, come spesso accade con le produzioni di Khyzyl.

La forma del paraurti frontale è chiaramente ispirata alle RX-7 da competizione, mentre i gruppi ottici si tingono di giallo come accade spesso sulle vetture di classe GT300 del Super GT. Dall’enorme diffusore posteriore fuoriescono due tubi di scarico che sembrano cannoni d’artiglieria, mentre sul lunotto posteriore svetta un’imponente ala. La ciliegina sulla torta sono gli immancabili cerchioni Rays TE37, un classico della cultura motoristica Giapponese. Voi cosa ne pensate, e soprattutto, la prendereste verde o azzurra?