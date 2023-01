Focus sulle Bridgestone Dueler AT002, le speciali gomme su misura della Huracan Sterrato

La Lamborghini Huracan Sterrato ha fatto parlare di sé dopo la presentazione, perché non capita tutti i giorni di vedere una supercar in grado di lasciare le strade asfaltate per mettere a ferro e fuoco strade bianche e sterrate. E parte del merito va a Bridgestone, che ha sviluppato degli speciali pneumatici su misura per la Huracan Sterrato.

Parliamo delle Bridgestone Dueler AT002, ovvero il primo pneumatico all-terrain che utilizza il sistema proprietario Run-Flat Technology studiato appositamente per essere utilizzato su una sportiva, mantenendo una costruzione con spalla bassa. Ovviamente la vera sfida nel progettare questo tipo di gomma era riuscire ad offrire delle buone performance sullo sterrato mantenendo però delle ottime prestazioni anche sull’asfalto, visto che comunque l’auto verrà utilizzata prevalentemente sulle strade normali.

Bridgestone ha messo assieme diversi polimeri di sua proprietà e ha dato vita ad una mescola che offre il grip ottimale per la vettura, ma con una spalla particolare che riesce a garantire un ottima trazione sui terreni sterrati o fangosi. Di fatto parliamo di una gomma ad alte prestazioni che riesce ad avere un grip impensabile anche quando si trova offroad, senza dimenticare che, in caso di foratura, la Huracan Sterrato può viaggiare con la gomma a terra per circa 80 km ad una velocità massima di 96 km/h.

Bridgestone ha dovuto costruire poi due tipologie di pneumatico, o meglio, due differenti dimensioni per l’anteriore e il posteriore, che misurano rispettivamente 235/40 R19 e 285/40 R19, ma il costruttore ci tiene a precisare che le Dueler non sono pneumatici all-season, dunque per il periodo invernale i clienti potranno optare le già note Blizzak LM005 (guardate quanto incidono le gomme termiche sulla neve rispetto alle estive), che adesso vantano anche la misura espressamente dedicata alla Huracan Sterrato.

"Con il Dueler All-Terrain AT002, Bridgestone ha creato uno pneumatico su misura che integra perfettamente il concetto di fuoristrada ad alta velocità della Lamborghini Huracan Sterrato", ha affermato Steven De Bock, vicepresidente della sostituzione dei consumatori e OE di Bridgestone. "Abbiamo creato uno pneumatico che è altrettanto capace ad alte velocità su asfalto così come lo è quando si guida fuoristrada, fornendo stabilità ad alta velocità e capacità fuoristrada, in grado di affrontare una serie completamente diversa di sfide su fango, ghiaia e terreni impegnativi”.