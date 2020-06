Flyer festeggia 25 anni con la bici elettrica Upstreet5 Anniversary Edition

Oggi puntare sulle biciclette elettriche è praticamente una scommessa vinta, 25 anni fa invece era pura fantascienza. Eppure l'azienda svizzera Flyer ha volato alto sin da subito e oggi si trova a festeggiare il suo 25esimo compleanno. Come? Lanciando una speciale e-bike, la Upstreet5 Anniversary Edition.

Parliamo di un modello dalle linee vintage eppure pieno all'estremo di nuove tecnologie, pensiamo ad esempio al potente motore Panasonic GX Ultimate da 90 Nm, un display a colori di alta qualità per il controllo delle principali info di marcia, il cambio elettronico nel mozzo a 14 velocità. E ancora leve del cambio Rohloff E-14, impianto frenante idraulico Shimano Alfine S7000 con dischi da 180 mm, cerchi da 27,5 pollici e pneumatici WTB Horizon.

Una e-bike di altissima fascia che infatti costa al pubblico 7.499 euro, una cifra giustificata dall'altissima qualità del marchio Flyer - autentico pioniere delle bici elettriche. Certo un cartellino di listino non proprio adatto a tutte le tasche, per questo motivo Flyer ha ideato un concorso in grado di coinvolgere tutti con premi settimanali e una FLYER Upstreet5 9.83 Anniversary Edition disponibile in telaio Comfort o Gente. Dei 1.000 esemplari prodotti, il premio messo in palio avrà il numero di telaio 25 - per le istruzioni vi rimandiamo al sito del produttore svizzero.