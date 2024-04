Una flotta di supercar d'oro: così il giovane miliardario saudita si sposta a Londra

Quando sei un miliardario puoi fare un sacco di cose che i comuni mortali non possono neanche lontanamente pensare, come ad esempio comprare 6 Rolls Royce dello stesso colore dei propri turbanti, o viaggiare a Londra dall'Arabia Saudita, facendosi spedire la propria collezione d'auto.

Quest'ultimo è il caso del giovane miliardario saudita Turki Bin Abdullah che per una vista nella capitale inglese ha deciso di farsi spedire direttamente dagli Emirati una flotta di supercar del valore di 1,2 milioni di dollari.

Si tratta di un garage davver sontuoso fra cui figura anche una Mercedes-AMG G63 6X6, quindi con ben sei ruote, del valore di 462mila dollari. Si tratta di un veicolo più adatto alle dune di sabbia dell'Arabia Saudita che alle vie trafficate di Londra, ma alla fine il miliardario non ci avrà pensato più di tanto. Assieme al fuoristrada tedesco anche una Rolls-Royce Phantom Coupé, la versione a due porte dell'elegante auto inglese, del valore di 437mila dollari e dotata di un motore da ben 6,75 litri.

Il pezzo forte della collezione resta comunque la Lamborghini Aventador SV, simile a quella abbandonata di recente nella foresta pluviale. L'hypercar di Sant'Agata Bolognese monta sotto il cofano un motore V12 da 6,5 litri capace di raggiungere i 100 km/h in soli 2,7 secondi e con una velocità massima di ben 349 km/h.

Ma non finisce qui perchè il giovane miliardario vanta anche una Bentley Flying Spur customizzata da Mansory, giusto per non farsi mancare nulla, un'auto del valore di 275mila dollari in grado di raggiungere i 322 km/h.

Londra è storicamente la patria mondiale delle supercar e delle hypercar, in quanto la city è frequentata da personaggi illustri e da ricchi imprenditori di ogni parte del mondo che usano appunto farsi spedire le proprie auto quando visitano la città, per sfoggiare la propria ricchezza. La capitale britannica tiene spesso e volentieri a “battesimo” le grandi hypercar mondiali, come il caso delle Ferrari Purosangue, SF90 XX e Lamborghini Revuelto, tutte e tre viste per la prima volta proprio fra le strade di Londra. Si ritiene che i proprietari paghino fino a 25mila dollari per far volare i propri veicoli fino alla città inglese: un prezzo ridicolo per le loro tasche.

