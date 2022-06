Florida come Need For Speed: la polizia aggiunge una Corvette C7 Z06 alla sua flotta

Le vetture odierne sono molto più veloci del passato, per non parlare delle sportive, che mettono sul piatto prestazioni degne di un’auto da corsa. Per questo motivo le forze dell’ordine si devono adeguare con mezzi altrettanto veloci, o perché no sfruttarli a proprio favore, come la Lykan Superport “ambulanza” usata a Dubai.

In Italia invece abbiamo la Lamborghini Huracan della Polizia adibita al trasporto veloce di organi, mentre l’ultima aggiunta nella flotta di auto che pattugliano la Florida è una Chevrolet Corvette C7 Z06, ed è in servizio presso l’Escambia County Sheriff’s Office.

L’auto non è nemmeno stata pagata, trattandosi di un mezzo confiscato ai danni di un sospettato. Lo sceriffo di Escambia ha quindi applicato un wrap a lei dedicato che riporta il marchio del dipartimento, a cui è stato aggiunto un corposo kit di illuminazioni varie, come è giusto che sia su una vettura della polizia. I fari supplementari si trovano sulla griglia anteriore e sul parabrezza, ma anche vicino alle prese d’aria dei passaruota anteriori così come sui condotti dell’aria presenti sul posteriore. E tutte queste modifiche sono state fatte con i fondi provenienti dalla Escambia County Sheriff Foundation.

L’auto in realtà non verrà utilizzata per pattugliare le strade e inseguire “i cattivi”, ma verrà utilizzata per partecipare a determinati eventi e per coinvolgere e incuriosire la comunità del luogo, seguendo ciò che è stato fatto in altri paesi del mondo. E siamo sicuri che le persone apprezzeranno il lato estetico, e soprattutto sonoro, della Corvette C7 Z06, che grazie al suo motore V8 da 6.2 litri vanta 650 CV e 881 Nm di coppia, che le fanno raggiungere i 330 km/h.