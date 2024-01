Fleximan ha vinto? I sindaci non rimetteranno in funzione gli Autovelox

Ciò che state per leggere provocherà sicuramente forti discussioni, sembra però che Fleximan abbia vinto. Arrivato al tredicesimo Autovelox fatto a pezzi, questo “antieroe” lodato dalla cittadinanza ha ottenuto ciò che voleva: i sindaci coinvolti per ora non rimetteranno in funzione i dispositivi.

Non sappiamo ancora se dietro il volto di Fleximan si nasconda un uomo solo oppure diversi uomini (o addirittura un gruppo), del resto dei 13 Autovelox distrutti nel Nord Italia soltanto 11 sono stati segati, i restanti 2 sono stati fatti saltare in aria con dell’esplosivo, modalità differenti che farebbero pensare diversi responsabili. Fatto sta che dopo i colpi a Cadoneghe e Villa del Conte i sindaci coinvolti si sarebbero “arresi” di fronte ai gesti criminali, almeno per ora (nel frattempo c’è chi ha iniziato a far scomparire i dossi rallentatori). Ad alzare questa metaforica bandiera bianca è stata la Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, Sarah Gaiani, anche Sindaca di Villanova: “Non credo che reinstalleremo subito i dispositivi. Dobbiamo tener conto anche della reazione della cittadinanza. Tutto questo dissenso nei confronti degli Autovelox non si può ignorare. Quegli Autovelox erano stati installati perché si correva troppo lungo quel rettilineo, ora però non rimetteremo tutto in funzione”.

Dello stesso avviso Marco Schiesaro, Sindaco di Cadoneghe: “Già non ero molto convinto prima, ora dopo quello che è successo e le indagini in corso sono sicuro che non reinstallerò i dispositivi”. Si aggiunge alla lista anche Massimo Cavazzana, Sindaco di Tribano: nel suo Comune era stato distrutto un Autovelox il 3 ottobre 2023, a oggi però - a fine gennaio 2024 - il dispositivo non è ancora stato rimesso in funzione. “Bisogna riflettere, la nostra strada viene percorsa da molti mezzi pesanti e le auto vanno spesso in sorpasso; dobbiamo trovare un dialogo con la popolazione, potremmo magari mettere in funzione l’Autovelox solo in determinati orari con avvisi ben visibili quando è attivo”.

La partita non si è sicuramente chiusa in maniera definitiva, ci saranno altri round e altri scontri; di certo vedere degli atti criminali (perché di questo, alla fine, si parla: addirittura chi supporta Fleximan rischia apologia di reato) avere la meglio sulle istituzioni non è un grande spettacolo. Speriamo che si possa arrivare a qualche accordo, con Autovelox installati con coscienza in punti in cui davvero c’è bisogno di aumentare la sicurezza.