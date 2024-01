Fleximan tradito da una telecamera? Denunciato un 50enne piemontese

Un eroe secondo molti, un criminale secondo tanti altri. Di sicuro il cosiddetto Fleximan è diventato una delle figure più discusse degli ultimi mesi dopo 15 autovelox abbattuti nel Nord Italia. Ora la caccia al vandalo è aperta e un video potrebbe inchiodarlo.

Appena ieri 24 gennaio avevamo ipotizzato una sorta di vittoria per Fleximan, con i sindaci intenzionati a non rimettere in funzione gli autovelox abbattuti. Per l’uomo (o gli uomini, ancora è presto per dirlo) più ricercato del momento però le cose potrebbero non essere così semplici: se beccato, Fleximan rischia fino a 5.000 euro di multa e fino a 3 mesi di carcere. Nel caso in cui i protagonisti fossero diversi, si potrebbe ipotizzare il reato associativo.

Ma torniamo alla “caccia al Fleximan”. Contro di lui è iniziata una vera e propria task force, con centinaia di telecamere controllate e migliaia di targhe passate al vaglio. Ora proprio una di queste telecamere visionate dalle Forze dell’Ordine potrebbe incastrare il sabotatore: secondo le autorità, Fleximan potrebbe essere un cinquantenne piemontese, sicuramente responsabile di aver danneggiato due autovelox nel Comune di Druogno, lungo la statale 337. Non è ancora chiaro se sia l’unico uomo dietro ai 15 casi di autovelox abbattuti, di certo è un ottimo punto di partenza. Tale operazione potrebbe inoltre scoraggiare potenziali emuli del Fleximan, altre persone comuni che potrebbero replicare i gesti del sabotatore e danneggiare altre colonnine di rilevamento in tutta Italia.

Il caso Fleximan, dunque, rimane ancora del tutto aperto, abbiamo in ogni caso una clamorosa novità: c’è un primo sospettato. Un uomo già denunciato per danneggiamento aggravato, le cui “bravate” hanno causato danni per oltre 2.000 euro per le due colonnine abbattute a Druogno. Gli investigatori sono convinti: è sicuramente lui il responsabile, ora bisogna capire chi ha abbattuto i restanti 13 autovelox.