Fleximan, la situazione sta sfuggendo di mano: 4 autovelox distrutti in 24 ore

Si stanno moltiplicando in Italia gli emulatori di Fleximan, l'uomo col flessibile ritenuto responsabile (ma senza alcuna certezza), di aver segato diversi autovelox nel Polesine.

Da un mese a questa parte i rilevatori di velocità abbattuti si segnalano un po' ovunque nel nord Italia, come ad esempio quello segato dal 50enne piemontese catturato dalle telecamere, ma anche i casi in provincia di Bergamo e non solo.

Sui social non si parla d'altro anche se esaltare online Fleximan potrebbe far scattare l'apologia di reato. Spinti anche da questa eco mediatica, gli abbattimenti si sprecano, e basti pensare che nelle sole ultime 24/48 ore ne sono stati distrutti cinque: tre in Liguria, in provincia di La Spezia, e due in Emilia Romagna, nel ravennate e nel modenese.

I dispositivi liguri danneggiati sono stati quelli di Vezzano Ligure, Ceparana e Bolano, episodi che sono stati condannati a stretto giro di posta dai sindaci dei Comuni interessati: "Un reato oltre che un'azione ingiustificata - ha detto Battilani, primo cittadino di Bolano, come si legge sull'Ansa -, perché non cambia nulla rispetto ai limiti di velocità già previsti su quelle strade e che vanno rispettati. Ci sono stati molti investimenti e tanti cittadini ci chiedono di mettere i autovelox anche su altre strade".

Massimo Bertoni, sindaco di Vezzano Ligure, gli fa eco: "Questi non sono atti vandalici, sono atti delinquenziali, e andremo fino in fondo per individuare le responsabilità".

L'autovelox abbattuto nel ravennate ha invece interessato il comune di Borrello, all'incrocio fra via Rio Sanguinario e Paoline Lesina: "Questa notte – le parole del sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza - ignoti hanno tagliato il palo che sorreggeva il velox sulla via Borello necessario al raggiungimento dell'obiettivo di rispetto dei limiti di velocità quindi di sicurezza stradale, pertanto sarà ripristinato al più presto. Abbiamo sporto denuncia e condanniamo questo gesto". Il giorno prima era toccato a Osteria, sempre alle porte di Ravenna.

Ribadiamo per l'ennesima volta che trattasi di atti vandalici, contro la legge, e gesti assolutamente da non imitare.